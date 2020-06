Coronavirus, il Conservatorio ricomincia dopo il lockdown: i primi due concerti (a 5 euro simbolici)

Due date e quattro concerti al Conservatorio di Milano per segnare la ripresa della musica dal vivo dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. A un prezzo simbolico (cinque euro) e con la prenotazione obbligatoria via email. Gli artisti sono di massimo livello: la violinista italiana Anna Tifu (nella foto), ormai molto nota a livello internazionale, è protagonista, insieme al pianista Giuseppe Andaloro con cui forma un rodato duo, del primo appuntamento, mercoledì 24 giugno.

Per il secondo concerto saliranno invece sul palcoscenico, mercoledì 1 luglio, due artisti stranieri affermati nel mondo e trapiantati in Italia: il clarinettista russo Anton Dressler e la pianista argentina Ingrid Fliter. Per entrambe le date sono previste due esibizioni, una alle 17.45 e una alle 20.45, tutte in Sala Verdi del Conservatorio, a cura della Società dei Concerti che, in una nota, scrive: «E' il momento di ricominciare: per gli artisti (così duramente colpiti dall'emergenza sanitaria), per il pubblico e per dare un segnale importante di vitalità e desiderio di bellezza. Abbiamo vissuto un periodo difficile e drammatico e ci auguriamo che i momenti più critici e pericolosi siano alle spalle. Il silenzio assordante cui ci ha costretto il virus ci ha fatto ancor più amare la musica e sentirne il bisogno. Una comunità senza cultura, così come senza educazione, non può dirsi completa».

Le regole per la ripresa dello spettacolo dal vivo sono rigidissime. In caso di luoghi al chiuso, è previsto un numero massimo di 200 persone tra pubblico, artisti e tecnici. Tutti devono indossare le mascherine e a tutti viene misurata la temperatura all'ingresso: se è superiore a 37,5 gradi, non si può entare. In sala è, naturalmente, obbligatorio il distanziamento.

I concerti dureranno circa un'ora ciascuno, senza intervallo. Il prezzo è di 5 euro e occorre prenotare (info@soconcerti.it – 02/66986956/66984134). Verrà assegnato un posto numerato a ciascun spettatore. Di seguito gli appuntamenti nel dettaglio.

Mercoledì 24 giugno 2020 ore 17.45 e in replica alle ore 20.45

Anna Tifu, violinista

Giuseppe Andaloro, pianista

Programma:

L. van Beethoven Sonata in fa maggiore op 24 “La Primavera”

M. Ravel Tzigane, Rhapsodie de concert

P. de Sarasate Fantasia sulla Carmen

Mercoledì 1 luglio 2020 ore 17.45 e in replica alle ore 20.45

Ingrid Fliter, pianista

Anton Dressler, clarinettista

Programma:

F. Poulenc Sonata per clarinetto e pianoforte

F. Chopin Notturno in do diesis minore op. posth. per pianoforte

I. Stravinsky Tre pezzi per clarinetto solo

F. Chopin Due valzer op.64 n.1 e n.2 per pianoforte

A. Piazzolla Tango Etude n.3 (versione per clarinetto solo)

D. Milhaud Scaramouche Suite per clarinetto e pianoforte