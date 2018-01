I concerti della domenica - Viaggio musicale nell'Est Europeo

I CONCERTI DELLA DOMENICA

Inaugurazione

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 - ORE 11.00



Teatro Filodrammatici - Milano



Il 14 Gennaio alle ore 11.00 presso il Teatro Filodrammatici di Milano prende avvio la 28.a edizione de “I Concerti della Domenica”, una delle rassegne musicali più prestigiose della nostra città, divenuta un punto di riferimento delle mattinate domenicali dei milanesi.

Anche quest’anno abbiamo previsto programmi veramente particolari e di non comune ascolto con rinomati solisti internazionali tra i quali la leggenda vivente del violino irlandese Martin Hayes, il soprano francese Anais Mahikian, Ensemble Duomo, Cuartet, con concerti tematici all’insegna del “viaggio in musica”, Spagna, Argentina, Irlanda, Francia, Armenia e la particolarità di ascoltare anche “Haendel in jazz” con il gruppo tedesco Baroque and Blue.

I concerti in abbonamento saranno dieci dal 14 gennaio al 18 marzo 2018 e il 15 aprile è previsto il consueto postludio fuori abbonamento.

I concerti avranno la durata di un'ora (dalle 11 alle 12) e al termine di ogni matinée verrà offerto come di consueto agli spettatori un rinfresco, durante il quale avranno modo di intrattenersi con gli artisti.

La direzione artistica della rassegna è di Roberto Porroni.



Il concerto inaugurale di domenica 14 gennaio sarà eseguito dal duo composto da Luisa Prandina (arpa) e Roberto Porroni (chitarra). Un affascinante e insolito connubio tra questi due strumenti che eseguiranno musiche di Bartok, Shostakovich, Stravinski e Cesar Cui, poco noto compositore russo che merita una sicura rivalutazione.



“I Concerti della Domenica” sono sostenuti da UBI Banca.