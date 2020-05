Duomo di Milano, arrivano i grandi concerti in streaming

In questo periodo di sospensione delle attività concertistiche a causa dell’emergenza Covid-19, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano propone un calendario di sei appuntamenti in streaming nel segno dell’arte musicale, per rinnovare l’emozione e la suggestione degli eventi più significativi tenutisi in Cattedrale negli ultimi anni.

I concerti in streaming

A partire dal 16 maggio e fino al 20 giugno, infatti, ogni concerto sarà riproposto in streaming dalla pagina dedicata all’iniziativa sul sito ufficiale, attraverso il canale YouTube del Duomo di Milano e rilanciato dalla pagina ufficiale su Facebook.

L’iniziativa, sotto gli auspici del Presidente della Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri e dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo, vuole essere un cammino verso una piena ripresa delle attività del Duomo, con l’augurio che esso possa presto tornare a essere luogo di ascolto e di meditazione musicale.

Una raccolta fondi per il restauro del Duomo

Non solo. Nel rispetto delle vigenti disposizioni, presto riprenderanno i lavori di restauro del Duomo e del grande Organo della Cattedrale, il più grande d’Italia e tra i più grandi al mondo, con oltre 15.000 canne. Questi appuntamenti in musica, disponibili gratuitamente, saranno anche un’occasione per continuare a sostenere gli ingenti restauri dello strumento, in un momento particolarmente difficile per la Veneranda Fabbrica, considerato l’inevitabile calo di turisti, visite guidate e gruppi scolastici cui essa andrà incontro nei prossimi mesi. Per non fermare la voce di Milano, c’è più che mai bisogno del sostegno di quanti, appassionati e mecenati, popoleranno virtualmente le navate della Cattedrale per rivivere l’emozione dei suoi eventi musicali più significativi, con la possibilità di partecipare alla campagna di raccolta fondi dedicata al restauro dell’Organo, donando online o regalando una donazione dal seguente link: 15.800 note per il Duomo.

Il concerto di sabato 16 maggio

Il programma inizia sabato 16 maggio con il memorabile Mosè di Gioacchino Rossini, animato dalla spettacolare tecnica del videomapping all’interno della Cattedrale, con l’inconfondibile voce di Ruggero Raimondi nella parte di Mosè e l’Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo, complessi costituitisi per l’occasione e affidati alla direzione di Fabrizio Quattrocchi (2015).

Si continua il 23 maggio con il “Concerto per l’Europa” - Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig van Beethoven con l’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo diretti da Zubin Mehta (2017) e il 30 maggio con il videomapping Pietra e Preghiera su musiche di Giuseppe Verdi che ha incantato Piazza del Duomo nel luglio 2015.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.