Milano, un'intera giornata di concerti gratis per i 75 anni dei Pomeriggi Musicali

In occasione dei settantacinque anni dei "Pomeriggi Musicali", domenica 10 novembre al Teatro dal Verme si terranno diversi concerti gratuiti, oltre a numerosi appuntamenti culturali.

Il programma

Ore 11 - Roald Dahl Le Streghe

Musiche di Marc-Antoine Charpentier

Regia: Manuel Renga

Voce recitante: Chiara Serangeli

Direttore: Daniele Parziani

Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali

Ore 13 - Ludwig van Beethoven

Sonata per pianoforte n. 8 in do minore op. 13 “Patetica”

Sonata per pianoforte n. 2 in do diesis minore op. 27 “Quasi una Fantasia”

Pianoforte: Davide Cabassi

Ore 15 - Antonín Dvořák

Serenata per strumenti e fiato, violoncello, contrabbasso in re minore op. 44

Ludwig van Beethove

Rondò per fiati in Mi bemolle maggiore WoO 25 “Rondino”

Direttore: Alessandro Cadario

Ensemble di Fiati I Pomeriggi Musicali

Ore 16:30 - Edvard Grieg

Suite in stile antico op. 40 “Dai tempi di Holberg”

Marco Tutino

Afternoon’s Game

Prima esecuzione assoluta

Direttore: Alessandro Cadario

Orchestra d’Archi I Pomeriggi Musicali

Ore 18 - Conferenza: 75 anni di storia dei Pomeriggi Musicali

Intervengono: Gaia Varon, Giuseppina Manin, Michele Dall’Ongaro, Donato Renzetti, Marco Tutino, Giovanni Benvenuto, Maurizio Salerno

Ore 20:30 - Antonín Dvořák

Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo”

Direttore: Donato Renzetti

Orchestra I Pomeriggi Musicali

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, previo ritiro del biglietto invito disponibile presso la biglietteria del Teatro Dal Verme. La biglietteria è operativa dal martedì al sabato, dalle ore 11 alle 19.