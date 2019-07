"Notti Trasfigurate 2019", musica gratis a Villa Simonetta

Martedì 9 luglio, nel cortile di Villa Simonetta, si terrà un concerto omaggio al jazz con la Workshop Big Band composta da studenti e docenti dei Civici Corsi di Jazz. I brani sono di Thad Jones, Enrico Intra, Charles Mingus, Horace Silver, John Coltrane, Bob Mintzer. Ospiti d’eccezione Enrico Intra al pianoforte e Paolo Tomelleri al clarinetto. Come ogni anno "Notti Trasfigurate" riserva poi uno spazio particolare alla musica per l’immagine.

Il programma

La programmazione, frutto di un impegno che coinvolge studenti e docenti lungo tutto il corso dell’anno, offre percorsi stimolanti e diversificati, per tutti i gusti, senza trascurare i grandi capitoli della storia musicale, i più noti autori, le loro opere. "La musica" scrivono gli organizzatori "non esclude, non discrimina, non isola, è per tutti. La musica ci mette di fronte a una incredibile molteplicità di proposte, valorizzando, ancora una volta, la speciale relazione che, a ogni appuntamento del ciclo Notti Trasfigurate, si crea tra i musicisti, tutti giovani e impazienti di mettersi in gioco, e il pubblico".

I concerti di Notti Trasfigurate sono preceduti, alle 19.30, da Aperitivi in Musica