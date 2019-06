Concerti e una mega installazione sonora: gratis all'Hangar Bicocca

Si chiama 'Against Method' ed è l'iniziativa proposta da Mark Fell che porterà concerti e una super installazione gratuita all'Hangar Bicocca giovedì 13 e venerdì 14 giugno.

Programma

Il progetto, a cura di Pedro Rocha, è ispirato alla mostra di Sheela Gowda 'Remains' e comprende concerti, un’installazione sonora e una conversazione. Nel corso della prima serata ad esibirsi saranno artisti indiani legati alla tradizione Carnatica. Durante la seconda serata invece verrà presentata la nuova composizione di Fell: "un collage di suoni e musica verrà disseminato dentro e intorno alle opere di Sheela Gowda", scrivono gli organizzatori.

L'artista

Mark Fell vive e lavora a Rotherham (UK); la sua ricerca multidisciplinare attinge alle subculture legate alla musica elettronica, al cinema sperimentale, alla filosofia contemporanea e al pensiero politico radicale. L’interesse di Fell per la musica classica indiana nasce dalla constatazione che da un punto di vista strutturale tale musica, anziché basarsi su una partitura in senso stretto, si presenta piuttosto come un processo di dispiegamento e ripiegamento degli elementi che la costituiscono. Negli ultimi anni, due viaggi di ricerca e numerosi progetti artistici in India hanno consentito a Fell di comprendere più a fondo non solo la struttura della musica classica indiana, ma anche il suo funzionamento nell’ambito del contesto culturale in cui si è sviluppata, in particolare per quanto riguarda le tematiche di casta, genere e prassi di inclusione/esclusione.