Domenica 29 ottobre concerto della Scala per bambini e ragazzi a 1 euro

Domenica 29 ottobre i Cameristi della Scala offrono a bambini e ragazzi con meno di 18 anni un concerto al prezzo simbolico di 1 euro.

In scaletta: Concerto in re min. per oboe e archi, di Alessandro Marcello, con Fabien Thouand (oboe); Concerto in sol magg. RV 493 per fagotto e archi, di Antonio Vivaldi, con Valentino Zucchiatti (fagotto); e La Gattomachia - Fiaba musicale per narratore, violino concertante e archi (in prima esecuzione assoluta), testo di Orazio Sciortino (liberamente tratto da La Gatomaquia di Lope de Vega), con Davide Alogna (violino concertante) e Roberto Recchia (narratore). Dirige il maestro Hakan Sensoy.