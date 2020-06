Concerti straordinari di musica nella Sala Verdi del Conservatorio: date e prezzi

Dal prossimo 24 giugno riprendono i concerti della Sala Verdi del Conservatorio di Milano, con restrizioni nel numero di spettatori e con tutte le cautele e predisposizioni di sicurezza anti-Covid.

Una riapertura in nome della buona musica

La Fondazione La Società dei Concerti ha deciso "che è il momento di ricominciare: per gli artisti (così duramente colpiti dall'emergenza sanitaria), per il pubblico e per dare un segnale importante di vitalità e desiderio di bellezza" scrivono gli organizzatori. "Abbiamo vissuto un periodo difficile e drammatico e ci auguriamo che i momenti più critici e pericolosi siano alle spalle. Il silenzio assordante cui ci ha costretto il virus ci ha fatto ancor più amare la musica e sentirne il bisogno. Una comunità senza cultura, così come senza educazione, non può dirsi completa".

Il programma

. Mercoledì 24 giugno 2020 ore 17:45 e in replica alle ore 20:45, Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Anna Tifu, violinista e Giuseppe Andaloro, pianista

Brani eseguiti: L. van Beethoven, "Sonata in fa maggiore op 24 “La Primavera”, M. Ravel, "Tzigane, Rhapsodie de concert", P. de Sarasate, "Fantasia sulla Carmen"

. Mercoledì 1 luglio 2020 ore 17:45 e in replica alle ore 20:45, Sala Verdi del Conservatorio di Milano Ingrid Filter, pianista, Anton Dressler, clarinettista

Brani eseguiti: F. Poulenc, "Sonata per clarinetto e pianoforte", F. Chopin, "Notturno in do diesis minore op. posth. per pianoforte", I. Stravinsky, "Tre pezzi per clarinetto solo", F. Chopin, "Due valzer op.64 n.1 e n.2 per pianoforte", A. Piazzolla, "Tango Etude n.3 (versione per clarinetto solo)", D. Milhaud, "Scaramouche Suite per clarinetto e pianoforte".

Ogni concerto, senza intervallo, prevede un’ora di musica.

Le misure anti-Covid

Tutte le misure di sicurezza, sanificazione della sala, climatizzazione senza ricircolo d'aria, distanziamento sociale con posti preassegnati nella misura massima di 200 poltrone, percorsi dedicati, dispenser gel, sono state previste. Ad ogni spettatore verrà misurata la temperatura e dovrà indossare la mascherina protettiva.

Come prenotare

Per partecipare ai concerti è necessaria la prenotazione obbligatoria (info@soconcerti.it – 02/66986956) e verrà preassegnato il posto numerato.