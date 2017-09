Liga, Pearl Jam, Springsteen, Cremonini e i Bon Jovi: i nomi per San Siro 2018

Prime anticipazioni sui concerti estivi del 2018 allo stadio di San Siro. Non si può ancora parlare di ufficialità, ovviamente, ma le prime mosse sono già incominciate.

La novità sarebbe l'esordio al Meazza di Cesare Cremonini, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica come cantante e leader dei Lunapop nel 1999 (quasi vent'anni fa, dunque) per poi intraprendere la carriera da solista a partire dal 2002. Cremonini farà uscire il nuovo album a fine novembre e potrebbe inserire lo stadio milanese nel suo prossimo tour estivo.

Gli altri nomi che circolano sono tutti un ritorno. Ligabue, per restare tra gli artisti italiani, è già stato a San Siro undici volte nel corso della sua strepitosa carriera, battuto solo da Vasco (con ben ventitré concerti). Per il cantante emiliano è in corso il recupero delle date nei palazzetti dopo l'operazione alle corde vocali. Voci di corridoio fanno capire che, per il 2018, starebbe preparando una tournée negli stadi.

Dovrebbero tornare a Milano i Pearl Jam, che si sono già esibiti a San Siro nel 2014, dopo quello che è rimasto il loro ultimo album in studio finora. Ma sarebbe atteso un nuovo album e - di conseguenza - una nuova tournée. Anche i Bon Jovi potrebbero tornare in città nell'estate del 2018. E infine, l'ultimo nome di cui si parla è quello di Bruce Springsteen. Che in realtà a Milano è quasi un abituée: con sette concerti, a partire da quello del 1985, è il terzo artista dopo Vasco e Liga.