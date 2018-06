Senza fine - Concerto piano e voce

I grandi classici della canzone d'autore italiana in un concerto romantico e raffinato.



Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Sergio Endrigo, Gino Paoli, Piero Ciampi, Umberto Bindi, Franco Califano, Adriano Celentano, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber sono soltanto alcuni degli autori presenti nel programma.



Vincenzo Adduci (voce, chitarra) e Antonietta Ranni (pianoforte) sono pronti ad accompagnarvi per mano in un viaggio nel tempo lungo oltre 50 anni, alla scoperta della nostra identità culturale.

Gallery