Davide Van De Sfroos, il 17 marzo l'evento gratuito all'auditorium di via Meda a Rho

Davide Van De Sfroos a Rho. Il cantautore laghee sarà all'Auditorium di via Meda il 17 marzo per l'evento «Van De Sfroos si racconta», organizzato da Marco Tizzoni, politico rhodense.

Durante la serata l'artista parlerà della sua ua vita, dei suoi lavori musicali, di ciò che l'ha portato a cantare in dialetto lombardo e della sua carriera che lo ha portato a partecipare al Festival di Sanremo nel 2010 con Yanez. Durante la serata saranno inoltre estratti a sorte, fra il pubblico due biglietti per assistere al concerto di San Siro.

«Questo evento — commenta Marco Tizzoni — nasce dall'idea di far conoscere meglio, di volta in volta, ai cittadini rhodensi i personaggi dello spettacolo e della musica. Ho raccontato questo mio desiderio a Davide che si è messo fin da subito a disposizione per realizzarlo. Sarà una serata indimenticabile dove Van De Sfroos dialogherà con la gente, risponderà alle domande dei giornalisti, suonerà alcuni suoi pezzi con la chitarra e ci svelerà molti aneddoti della sua carriera artistica».