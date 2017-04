Concerto del 1° maggio 2017: 10 ore di musica non stop, gratis

Lunedì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, a "La Cordata", nel giardino di Via Zumbini 6, si terrà Concerto in Barona, quarta edizione dell'evento gratuito a cura di Bonaventura Music Club in collaborazione con Municipio 6 del Comune di Milano e Comitato Villaggio Barona.

In programma: musica all'aperto, bancarelle per hobbisti, articoli di seconda mano, prodotti agricoli a filiera corta, giochi per i più piccoli, installazioni d'arte, mostre, punti di ristoro.

Ad alternarsi sul palco dalle 13 alle 23: Cristina Giustini, Lene Soul band, Soul Mutation, Marquica, Feyzi, Gabriele Scaratti band, Blue Cacao, The Vipers trio, Kappleman Joy Band, Mama's Anthem, Asseneutro funky band, Funky Town band, Nonsolofunk, Open Mouth Blues Orchestra.