I 5 Seconds of Summer in un mega concerto. Orari e biglietti

Il 29 maggio i 5 Seconds of Summer si esibiranno in un concerto dal vivo al Mediolanum Forum di Assago.

Il quarto album del gruppo

Il gruppo di Sydney, riconosciuto a livello internazionale, pubblicherà presto il suo quarto album in studio, che farà seguito al precedente Youngblood pubblicato nel 2018, e realizzato in collaborazione con Andrew Watt.

Il singolo attualmente in radio in Italia è il brano Teeth, direttamente dalla colonna sonora della terza stagione del telefilm 13 Reasons Why. Nella sua realizzazione, il singolo può vantare il sound della leggendaria chitarra solista di Tom Morello (Rage Against the Machine) e la collaborazione di Ryan Tedder, leader degli OneRepublic.

