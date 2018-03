Il 23 Marzo alle ore 19.30

presso la Casa della Danza e della Musica

in via Roma s.n.c.

a Basiglio

si terrà un grande concerto a favore della ricerca sul cancro e in onore di Emanuele Contreras,

artista poliedrico.



Direttore artistico: Andrea Musumeci.



Emanuele avrebbe voluto partecipare al gruppo di ricerca che si sarebbe aperto a breve all'Istituto dei Tumori, ma non ce l'ha fatta.

Esattamente il gruppo che andremo a finanziare con il concerto, e con tutte le donazioni.

Artisti stupendi ci regaleranno emozioni in musica e poesia per omaggiare Emanuele e per sostenere la ricerca sul sarcoma Gist, una forma di tumore molto meno rara di quanto si pensi.

Interverrà il primario dell'Istituto, Dottor Paolo G. Casali.

Vi aspettiamo numerosi!

A fine evento, la Casa della Danza e della Musica offrirà un magnfico rinfresco.

Per tutti coloro che non potranno esserci ma che credono nella ricerca, è possibile fare una donazione direttamente sul conto corrente:

Fondazione IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE TUMORI”

S.C. Oncologia medica 2 - Tumori mesenchimali dell’adulto e Tumori rari

codice identificativo: O/12/OTM

Responsabile dott. Paolo G. Casali

Causale: Ricerca clinico – scientifica sui GIST

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Ag. 21 Politecnico – Via Edoardo Bonardi 4

20133 Milano

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori

IBAN: IT15C05696 01620 000002001X82

C/C N. 000002001X82

ABI: 05696

CAB: 01620

CIN: C

SWIFT POSO IT22

Grazie a tutti di cuore.

Mariangela Ungaro & Emanuele Contreras