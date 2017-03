Concerto di A-Mei sabato 25 marzo al Teatro LinearCiak di Milano

Prima data italiana, sabato 25 marzo, per A Mei, vera e propria celebrità pop in tutto l'Estremo Oriente. Di origini taiwanesi, la sua fama è ormai acclamata dalla Cina al Giappone, dalla Malesia a Singapore e anche negli Stati Uniti, fino alla copertina di Newsweek. Amatissima (e non poteva essere altrimenti) dalla comunità cinese in Italia, ha all'attivo 14 album e, in vent'anni di carriera, ha vinto tra l'altro diversi premi di Mtv Asia e (più volte) il Golden Melody Award, una sorta di Grammy Award cinese.

Lo spettacolo milanese, al Teatro Linear Ciak, sarà l'unica tappa italiana del Tour Utopia 2.0. L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 18. I biglietti sono in prevendita su TicketOne.