Concerto accademia corale di Milano ac.cor.di mi 23 novembre 2019 ore 21

Elogio della serena bellezza

Concerto con musiche di F. Mendelssohn, F. Schubert e G. Verdi

Accademia Corale di Milano Ac.Cor.Di MI



Soprano Maria Simeoni

Pianista Jiang Wei

Direttore Sandro Rodeghiero



Sabato 23 novembre 2019 ore 21.00

Chiesa del Santissimo Redentore

Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 7 Milano

Ingresso libero



PROGRAMMA



P. L. Dietsche (1808 1865) - Jacob Arcadelt (1514 1557)

Ave Maria (per coro a cappella)



Edward Grieg (1843 1907)

Ave Maris Stella (per coro a cappella)



Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

La Vergine degli angeli (per soprano solo, coro e pianoforte)



Franz Schubert (1797 - 1828)

KYRIE dalla MESSA IN SOL D 167 (per soprano solo, coro e pianoforte)



Franz Schubert (1797 - 1828)

Du bist die Ruh (Lied per soprano solo)



Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Verleih uns Frieden (Cantata corale per coro e pianoforte)



Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Salmo 42 Wie der Hirsch schreit (per soprano solo, coro e pianoforte)