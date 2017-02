Concerto al planetario. Ensemble sinestesia

Comunicato stampa Civico Planetario "Ulrico Hoepli" in collaborazione con Gioventù Musicale d'Italia presentano Tierkreis - 12 melodies of the star signs Concerto a cura dell'Ensemble Sinestesia GMI Silvia Cignoli, chitarra elettrica Elisa Lomazzi, sintetizzatore Anna Piroli, voce Laura Faoro, flauto Barbara Misiewicz, violoncello Francesco Bossaglia, direzione musicale Zodiaco: miti e costellazioni Conferenza a cura di Fabio Peri venerdì 10 febbraio Primo spettacolo: ore 19 Secondo spettacolo: ore 21 presso il Civico Planetario Ulrico Hoepli C.so Venezia, 57 - Milano Ingresso: 5 € prevendita presso la sede della Gioventù Musicale d'Italia dal 30 gennaio (lun-ven 9:30-18) Programma: KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928 - 2007) Tierkreis - 12 melodies of the star signs La Fondazione Gioventù Musicale d'Italia è lieta di annunciare il ritorno dei live a cura dell'Ensemble Sinestesia GMI, una nuova compagine musicale unica nel suo genere in Italia, che lavora attorno a spettacoli di contaminazione sensoriale capaci di mescolare dinamiche di esecuzione composita e altri tipi di manifestazioni artistiche, in aperto dialogo con ogni campo del sapere umanistico e della conoscenza filosofica e scientifica. Il primo della nuova serie di spettacoli che aprirà l'edizione 2017, vede il ritorno dell'Ensemble Sinestesia, in collaborazione con il Comune di Milano e con il Civico Planetario "Ulrico Hoepli" di Milano, uno dei luoghi eletti per la divulgazione scientifica, ma anche uno dei posti più indicati per eseguire il Tierkreis - 12 melodies of the star signs di Karlheinz Stockhausen, padre della musica elettronica. Un concerto in cui i protagonisti sono i segni dello Zodiaco. Uno spettacolo unico al mondo, un viaggio onirico nell'elettronica del compositore tedesco condotto nel buio più completo. Sotto la volta stellata del planetario Fabio Peri porterà lo spettatore alla scoperta delle dodici costellazioni dello zodiaco e dei miti ad esse associati. Il concerto diventa all'interno di questa modalità un'esperienza sinestetica nella quale vengono simultaneamente coinvolti più ambiti sensoriali, in grado di guidare il pubblico a un maggior coinvolgimento e a una più efficace comprensione della proposta. In altre parole viene offerta una nuova forma di partecipazione che ha come molteplice scopo quello di educare, sorprendere ed emozionare. Guida all'ascolto: Stockhausen scrisse Tierkreis nel 1974. Si tratta di un lavoro fuori dal comune. Il compositore procede ad elaborare un linguaggio semplice e ben diverso dalle complicazioni delle sue opere precedenti. Tierkreis significa Zodiaco. In origine si trattava di 12 melodie, dalla struttura armonica ridotta, collegate ad ognuno dei segni zodiacali e che dovevano essere collocate, affidandole a un carillon, in un lavoro teatrale, dal titolo Musik im Bauch, pubblicato in un disco della Deutsche Grammophon. In realtà l'opera ottenne un buon successo e cominciò ad essere eseguita con organici diversi in tutto il mondo. L'esecuzione deve iniziare dal segno zodiacale del giorno in cui l'opera è proposta a svolgersi ciclicamente. Sarebbe auspicabile che la musica relativa ad ogni segno potesse essere riproposta anche più volte attraverso variazioni ed improvvisazioni dell'esecutore/esecutori in un rapporto sempre nuovo e diverso. Il cammino di Tierkreis non si deve solo a Stockhausen, che intervenne a crearne versioni alternative, ma anche a singoli esecutori o gruppi di esecutori che si accostarono all'opera e la rielaborarono a cominciare dalla durata: per questo Tierkreis può risultare brevissima o molto lunga, superando anche le due ore di durata. Il numero 12 riveste un'importanza fondamentale nella struttura di Tierkreis. I 12 segni dello Zodiaco corrispondono alle 12 note che formano l'ottava. In origine l'opera cominciava dal La corrispondente al segno del Leone, sotto il cui dominio era nato Karlheinz Stockhausen. Di semitono in semitono si procede a chiudere il cerchio, scalando i diversi segni. A rendere ancora più complessa la struttura bisogna ricordare che il compositore gioca sulla velocità di ogni singola nota, utilizzando i rapporti fisici che si generano tra l'altezza e la durata. Le melodie di Tierkreis si inseriscono in quel filone cosmico che l'autore ha coltivato con coerenza, vedendo nel gesto stesso di produrre il suono una metafora della vibrazione che sta alla base della creazione dell'universo. Non è un caso che schegge delle melodie di Tierkreis siano state utilizzate in Sirius, un'opera per soprano, basso, tromba, clarinetto basso e otto canali di musica elettronica del 1975-77, in cui quattro messaggeri stellari giungono da Sirio per portare musica e pace agli uomini. In modo analogo in Licht, una serie di opere, ciascuna dedicata a un giorno della settimana. Tierkreis è dunque un momento importante verso quella concezione totalizzante della musica che Stockhausen ha coltivato all'interno di una visione profetica della sua attività di compositore. Note sul progetto Sinestesia: Il Progetto Sinestesia nasce nel 2012 in occasione del 60° anniversario della Fondazione Gioventù Musicale d'Italia e propone una dinamica di esecuzione concertistica composita e multiforme che vede la musica come elemento unificante di esperienze e manifestazioni artistiche. L'Ensemble Sinestesia GMI viene realizzato come collante al progetto. L'ensemble, che si rinnova di anno in anno, vede coinvolti giovani musicisti selezionati appositamente per questa manifestazione e provenienti dai conservatori della Lombardia e di Lugano. Una forma di partecipazione capace di educare, sorprendere ed emozionare. L'obiettivo del progetto è anche quello di valorizzare i luoghi della città di Milano. Ogni location infatti viene appositamente scelta in funzione dell'esibizione. Biografia: Nato nel 1980, Francesco Bossaglia si è diplomato in corno con il massimo dei voti e la lode a Modena. Si è poi perfezionato negli Stati Uniti, presso il College of Performing Arts dell'Università Roosevelt di Chicago ed in Svizzera, dove ha ottenuto il diploma in direzione d'orchestra sotto la guida di Giorgio Bernasconi. La sua ampia e diversificata attività musicale lo ha portato a collaborare con importanti musicisti tra cui Salvatore Sciarrino, Harrison Birtwistle, Giacomo Manzoni, Peter Eotvos, Neeme Järvi. Di alcuni di questi compositori ha diretto prime esecuzioni assolute. Ha collaborato come direttore con importanti formazioni tra le quali spiccano l'International Ensemble Modern Academie, l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l'Orchestra Toscanini di Parma. Attualmente lavora come direttore d'orchestra per il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano dove si occupa dell'attività dell'Ensemble 900. Tra i suoi molteplici impegni si annoverano numerosi progetti cross-mediali. Il Civico Planetario "Ulrico Hoepli" di Milano è uno spazio magico e molto amato in città. Situato all'interno della verde cornice dei Giardini Pubblici di Porta Venezia, è stato inaugurato nel 1930 e ancora oggi è il più grande Planetario italiano e tra i maggiori in Europa e nel mondo. Grazie alla proiezione del cielo stellato sulla sua cupola di circa 20 metri di diametro, è possibile imparare a riconoscere, con la guida di un esperto, stelle, pianeti e costellazioni. Il Planetario di Milano svolge attività di promozione, ricerca e divulgazione della scienza attraverso incontri, conferenze in cui spesso sono invitati a intervenire astronomi e ricercatori di fama internazionale. Molteplici sono le tematiche proposte, dai pianeti alle galassie, dall'evoluzione delle stelle alla cosmologia, il tutto attraverso l'uso di un linguaggio semplice e accessibile. Raccontare la scienza con un'alta componente emotiva è un'esplicita vocazione del Planetario di Milano. Dal 1999 il Comune di Milano ha affidato la direzione scientifica dell'istituto al Dott. Fabio Peri, attuale Conservatore del Civico Planetario di Milano. Fabio Peri, dopo la laurea in Fisica, si dedica all'Astronomia extragalattica e alla Cosmologia. Dal 1999 è il Conservatore del Civico Planetario "U. Hoepli" di Milano e si occupa della conduzione scientifica dell'Istituto. E' stato fondatore e presidente dell'Associazione dei Planetari Italiani (PlanIt) e membro di varie associazioni italiane ed internazionali (IPS, SAIT). Svolge attività divulgativa attraverso conferenze e iniziative, anche con musica e teatro, dedicate a far conoscere l'Astronomia al pubblico. I prossimi appuntamenti del progetto Sinestesia:
11 giugno: "Responsorium Meccanico per voci ottone e laptop orchestra" Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano)
19 settembre: Concerto cinematografico (Spazio Base, Milano)
15 ottobre: "Credo nel progresso della Tecnica" (Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano)