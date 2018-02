Concerto di Alice in Chains: il 10 luglio all'Ippodromo di San Siro

Alice in Chains suonerà in concerto all'Ippodromo di San Siro il 10 luglio 2018, in occasione di Milano Summer Festival.

Il gruppo grunge è attivo dal 1987, anno in cui si formò a Seattle. Con all'attivo cinque album, la band guidata da Jerry Cantrell è autrice di un suono che combina heavy metal, punk rock e rock psichedelico. Diversi i premi e riconoscimenti ricevuti da Alice in Chains, che ha anche venduto oltre 35 miloni di copie di dischi.