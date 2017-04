Concerto alla sala del cenacolo. Simone Vallerotonda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Accademia Musica Antica Milano - A.M.A.MI con il contributo di Fondazione Cariplo Fondazione Alciato Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi e in collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale d'Italia e Museo Nazionale della Scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci presenta L'ULTIMO ROMANO. LIUTISTI E CHITARRISTI ROMANI FRA SEICENTO E SETTECENTO SIMONE VALLEROTONDA, arciliuto e chitarra Giovedì 20 aprile 2017, ore 21 SALA DEL CENACOLO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI MILANO Ingresso libero previa prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni vanno effettuate chiamando la Fondazione Gioventù Musicale d'Italia al numero 02-89400840 o 02-89400848 (lun-ven dalle 10 alle 18) oppure inviando una mail all'indirizzo info@jeunesse.it Il posto verrà garantito fino a 15 minuti prima dell'inizio del concerto. Programma: LORENZINO ROMANO DEL LIUTO (1552-1590) Fantasia (dal «Thesaurus harmonicus», Köln 1603) HIERONIMUS KAPSBERGER (1580-1651) Toccata VI, Gagliarda V, Corrente I (dal «Libro primo d'intavolatura di lauto», Roma 1611) ANONIMO ROMANO (sec. XVII) Passacaglia GIOVANNI PAOLO FOSCARINI (1600-1647) Gagliarda francese, Pavaniglia (da «Li cinque libri della chitarra spagnuola», Roma 1640) FERDINANDO VALDAMBRINI ROMANO (sec. XVII) Passacaglia, Capona (dal «Libro primo e secondo di chitarra», Roma 1646) GIOVANNI ZAMBONI ROMANO (sec. XVII) Sonata VIII [Arpeggio, Allemanda, Giga Sarabanda, Minuetto] Sonata VI [Alemanda, Giga Sarabanda (Largo), Gavotta] Sonata XI [Grave, Current, Sarabanda, Minuet, Ceccona] (da «Sonate d'intavolatura di leuto», Lucca 1718) L'interprete: Nato a Roma nel 1983 Simone Vallerotonda ha iniziato gli studi musicali sulla chitarra moderna. Affascinato dalla musica antica ha intrapreso lo studio del liuto con Andrea Damiani al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, dove si è diplomato col massimo dei voti. Ha successivamente conseguito il diploma di Master su Tiorba e Chitarra barocca con il massimo dei voti presso la Staatliche Hochschule für Musik di Trossingen, sotto la guida di Rolf Lislevand. Si è laureato in Filosofia col massimo dei voti presso l'Università Tor Vergata di Roma e si è specializzato in Estetica col massimo dei voti e la lode, dedicandosi ai rapporti tra la musica del '700 e i Philosophes. Nel 2011 è risultato miglior classificato, nella sezione solisti, al Concorso Nazionale di Liuto "Maurizio Pratola" e, nello stesso anno, vincitore, con il Duo B.L.U. del concorso REMA (Rèseau Européen de Musique Ancienne). Ha suonato in importanti festival tra cui: Festival Internazionale di Musica Antica di Urbino, Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Sferisterio Opera Festival, Lufthansa Festival of Baroque Music di Londra, Settimane Musicali di Stresa, Ravenna Festival, Festival di Beaune, Festival Ambronay, Festival di Ribeauvillé, Musikefestspiele Potsdam, Festival di Bruges, Festival di Utrecht, Festival Hactus Humanus Danzig, Festival OperaRara Kracow, Poznan Baroque Festival, Festival di Musica Antica di Belgrado e presso prestigiose sale da concerto e teatri come la Wigmore Hall di Londra, Vlamsee Opera di Gent e Anversa, il Teatro Municipal de Santiago del Chile, l'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, Casa da Musica di Oporto, la Herkulessal di Monaco, l'Accademia Filarmonica Romana, l'Aula Magna dell'Università "La Sapienza" di Roma, il Theater an der Wien. Di particolare rilievo anche le avvenute e future collaborazioni con la Fondazione Gioventù Musicale d'Italia e con la rete degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Ha registrato per importanti emittenti radio e televisive quali: RAI, BBC, Mezzo, France Musique, Radio4, Arte, Polskie Radio, Kulturradio, RSI, Radio Classica, Radio Vaticana e ha inciso per Naïve, Sony, Erato, EMI, Decca, Amadeus, Brilliant, Aparthé, E Lucevan Le Stelle Records. Oltre alla sua attività di solista, collabora come continuista con vari ensemble tra cui: Modo Antiquo, Les Ambassadeurs, Imaginarium, Il Pomo d'Oro. Aperto alla sperimentazione e a nuovi linguaggi collabora con l'ensemble Soqquadro Italiano. Nel 2014 fonda I Bassifondi, ensemble con cui propone il repertorio per Chitarra, Tiorba e Liuto del '600 e '700 con il basso continuo. Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa Fondazione Gioventù Musicale d'Italia Flavio Bianco ufficiostampa@jeunesse.it tel. 02 894008.40-48