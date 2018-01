Concerto di Anastacia: il 10 maggio al Teatro Ciak

Anastacia si esibirà in concerto al Teatro Ciak il 10 maggio 2018.

Anastacia Lyn Newkirk, nata a Chicago nel 1968, è considerata una delle figure di maggior rilievo nell'industria discografica contemporanea. A causa della sua potentissima voce, a fronte di un'esigua statura, la cantante è nota come The little lady with the big voice.

L'album Evolution, uscito lo scorso settembre, segna il ritorno del vecchio stile accattivante di Anastacia, che affianca a tracce pop di facile ascolto ballate emozionanti.