Vi aspetiamo al concerto di apertura di "Naturalmente Milano!" mercoledi' 7 giugno alle 18:00 presso Parco Sempione (Teatro Continuo Burri) organizzato: Parco delle Lettere, Milano; Quarto Paesaggio in collaborazione con gruppo "MusicistiRussi" del Centro Culturale Conca Fallata; promosso dal Comune di Milano, da Forum Cooperazione e Tecnologia, da Milano Markers; con Fondazione Cariplo. Suonera' quartetto d'archi "archi di Rustem Smagulov"" (Rustem Smagulov-violoncello, Elisa Scanziani-violino, Caterina Coco-violino, Nicola Sangaletti - viola) In programma sono: Haydn quartetto op.1 Sì bemolle maggiore Mozart Quartet No.19 in C major, K.465.