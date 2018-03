Arctic Monkeys in concerto a Milano: il 4 giugno al Mediolanum Forum

Arctic Monkeys suonerà al Mediolanum Forum di Assago (MI) lunedì 4 giugno, in occasione del nuovo tour europeo, che in Italia, oltre a Milano, toccherà solo Roma.

La rock band inglese formata da Alex Turner (voce, chitarra ritmica e solista), Jamie Cook (chitarra ritmica e solista), Matt Helders (batteria, seconda voce) e Nick O'Malley (basso, seconda voce) è attiva dal 2002, anno in cui i componenti iniziarono a suonare cover in un garage. Da allora il gruppo, inizialmente emerso come fenomeno web, ha collezionato sei Brit Award, due nomination ai Grammy e due partecipazione come headliner al Glastonbury Festival.

La tournée 2018 di Arctic Monkeys, che arriva a quattro anni di distanza dall'ultimo tour, supporterà la pubblicazione del sesto e ultimo album del gruppo. Ospite speciale di Arctic sarà Cameron Avery, ex bassista di Tame Impala e ex batterista di Pond.

I biglietti per il concerto del 4 giugno saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 9 marzo su ticketone.it, ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.