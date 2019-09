"Metti una sera in cripta - le arpe raccontano": serata musicale in San Pietro in Sala (piazza Wagner) il 28 settembre alle ore 21. Storie e leggende che toccano le corde dell’anima con il Cerchio delle Fate, arpe celtiche e voci.



La musica della tradizione europea anima antichi racconti, attraverso il suono delle arpee del canto rivive e si rinnova. Durante la serata saranno raccontati curiosità e aneddoti sui brani eseguiti e sull’arpa celtica.

Vi accompagneranno nelle storie i tipici personaggi del nord, incontrerete nobildonne, bevitori, mogli tradite, guerrieri e re e ognuno avrà qualcosa di curioso da raccontare.

Il Cerchio delle Fate, un gruppo insolito di sole arpe celtiche nasce nel 2007 sotto la guida di Patrizia Borromeo, arpista, compositrice e direttore artistico. Il gruppo ha all’attivo numerosi concerti e interventi musicali negli ambiti più disparati. Tre i cd prodotti: "Syrma fra terra e cielo" (2014), “Fir radici nella musica”(2017) e “Don Oiche quella notte”(2017).

Consigliata la prenotazione. Informazioni e prenotazioni al nr. 393 94 61 215 oppure inviando una mail a felixcompany2@gmail.com specificando il numero dei partecipanti. Ingresso e.15,00. Organizzazione FELIX COMPANY“