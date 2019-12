Avis organizza un concerto gratuito per volontari e cittadini a sostegno del restauro dell’organo del Duomo

Mercoledì 11 dicembre presso il Duomo di Milano si terrà il concerto di Natale organizzato da Avis Regionale Lombardia, in collaborazione con AVIS Nazionale, Avis Provinciale e Comunale di Milano, e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Il concerto è riservato a volontari e sostenitori di Avis. Per la speciale occasione, una parte dei posti in Duomo sarà aperta al pubblico: l’ingresso è gratuito previa registrazione attraverso questo link fino a esaurimento posti.

Un concerto per promuovere la cultura del dono e per sottolineare l’importanza della missione sociale di Avis. L’evento vuole essere anche un’occasione per raccogliere fondi a sostegno del progetto della Veneranda Fabbrica “15.800 note per il Duomo di Milano”, a favore del restauro dell’Organo della Cattedrale, di cui Avis Lombardia è partner. A sostegno di questo importante progetto e per promuovere la donazione del sangue, Avis, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo, ha potuto organizzare questo concerto non solo per gli avisini, ma per tutta la cittadinanza.

“Il Duomo di Milano è il simbolo della nostra regione e un patrimonio di tutta la Nazione” commenta Oscar Bianchi, presidente Avis Lombardia “per questo siamo orgogliosi di regalare a Milano un concerto non solo per diffondere il nostro messaggio sull’importanza della cultura della solidarietà, ma anche per contribuire attivamente al restauro di questo capolavoro dell’arte e della meccanica”.