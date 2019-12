In Duomo il concerto di beneficenza dell'Avis: servirà a raccogliere fondi per il restauro dell'organo

Un concerto di beneficenza all'interno del Duomo di Milano per raccogliere fondi per il restauro dell'organo. È quello che è stato organizzato da Avis per mercoledì 11 dicembre. Il concerto, si legge in una nota dell'associazione, è riservato a volontari e sostenitori di Avis ma per l'occasione una parte dei posti sarà aperta al pubblico: l’ingresso è gratuito, ma bisogna registrarsi a questo indirizzo.

All’interno della Cattedrale, sarà possibile donare per contribuire al restauro dell’Organo del Duomo. Costruito nel 1938, con 15.800 canne, 5 consolles, 196 registri sonori, 3mila combinazioni foniche, quello del Duomo di Milano è il più grande organo d’Italia. Polveri, ossidazioni e altri fattori di degrado ne stanno minacciando il futuro e il piano di lavori per il suo restauro prevede un impegno triennale per la somma complessiva di oltre 1 milione di euro.

"Fin dalla sua fondazione, nel lontano 1927, Avis si è fatta portavoce di un messaggio di volontariato e solidarietà universale — ha commentato Gianpietro Briola, presidente Avis Nazionale —. Quest’anno, per celebrare quel nobile gesto di altruismo e generosità che è il dono del sangue e degli emocomponenti, Avis ha voluto regalare un momento speciale di musica e condivisione. Un concerto in uno dei luoghi religiosi e artistici più importanti dell’Italia intera: il Duomo di Milano. Un’occasione, questa, per presentare in anteprima le celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che saranno ospitate nel nostro Paese nel corso del 2020".

Il concerto sarà presentato da Cristina Parodi, con la partecipazione del Coro dei Piccoli Musici di Casazza, diretto da Mario Mora insieme alla Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo. All'interno della cattedrale ci sarà anche l’attore Luca Rampini, che proporrà una rievocazione in prosa della notte in cui nacque, oltre novant’anni fa, AVIS.