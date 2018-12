Sold out per il concerto dei Backstreet Boys: a Milano l'unica data italiana

"Everybody/ Rock your body/ Everybody/ Rock your body right/ Backstreet's back alright". Chi non ricorda di aver cantato a squarciagola questo successo internazionale dei Backstreet Boys? Per i (tantissimi) fan della boyband più amata dagli adolescenti degli anni '90 e 2000 c'è una buona, anzi ottima, notizia: i BSB tornano a cantare insieme con un tour mondiale. E lo fanno anche con una data in Italia, che ha già registrato il tutto esaurito.

Si chiama 'DNA' il nuovo tour dell'inconico gruppo, che ne celebra il 25° anno di carriera musicale. L'album omonimo, che uscirà il 25 gennaio del 2019, è stato anticipato dal singolo Chances. Ma veniamo all'imperdibile live: si terrà il 15 maggio al Mediolanum Forum.

Per chi non avesse fatto in tempo a comprare i biglietti per il live della pop band, in ogni caso, ci sono moltissimi concerti interessanti durante il 2019: ecco la nostra selezione.