Concerto Battistiband "Mi ritorni in mente"

Una Mano alla Vita Onlus è lieta di invitarvi al concerto della BATTISTI BAND "Mi ritorni in mente", una serata per ascoltare e ballare le canzoni più famose di Lucio Battisti unitamente a quelle di Mina, Patty Pravo, Caterina Caselli e di altri artisti degli anni '70 ricreando l'atmosfera dell'Italia di quell'epoca. Il concerto è organizzato allo scopo di raccogliere fondi per le attività dell'Associazione, che fornisce assistenza gratuita domiciliare ed in hospice a malati terminali, alla quale sarà integralmente devoluto il ricavato. Vi aspettiamo per una emozionante serata musicale Sabato 27 Maggio alle 20:45 al Centro Asteria in Piazza Francesco Carrara 17 a Milano. Biglietto Unico Numerato: 15€ PER PREVENDITA BIGLIETTI CONTATTARE: Tel. 0233101271 - 3476028473 email: umav@unamanoallavita.it www.unamanoallavita.it