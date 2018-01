Belle and Sebastian live: il 13 febbraio al Fabrique

I Belle and Sebastian suoneranno al Fabrique martedì 13 febbraio.

Nata a Glascow nel '96, la band pop-rock scozzese figura tra quelle più apprezzate dalla critica musicale. Con nove album all'attivo e diverse tournée internazionali, i Belle and Sebastian sono tornati la scorsa estate con We Were Beautiful, il nuovo singolo che verrà presentato in un tour europeo di 32 tappe, a partire dal 5 febbraio. In Italia il gruppo, oltre che al Fabrique di Milano, si esibirà all'Estragon di Bologna il 14 febbraio.