CONCERTO BENEFICO “LEONARDO 4 CHILDREN”



PRESENTA: PAOLO FOSCHINI

NARRATORE: GIORGIO GALIMBERTI



L’iniziativa “Leonardo 4 Children” è stata ideata dalla fondazione no-profit Carano 4 Children con l’obiettivo di stimolare la creatività dei bambini supportandone le capacità artistiche e scientifiche. La Fondazione si impegna inoltre a creare un legame culturale e di solidarietà tra bambini e ragazzi di maggiori e minori opportunità oltrepassando i confini europei e mostrando che tutti i bambini hanno simili potenzialità di creare e diventare ‘geni’.

Il concerto, unico ed originale, consiste nell’interpretazione musicale e nel canto delle fiabe di Leonardo da Vinci interpretate da professionisti e cantate dal coro ed orchestra di bambini, e interpretate liberamente e creativamente dai bambini attraverso un laboratorio teatrale e musicale dedicato.

I fondi raccolti attraverso il concerto sosterranno l’educazione artistica e scientifica dei bambini della periferia di Nairobi, in collaborazione con Action for Children in Conflict e Fondazione Pianoterra.

PROGRAMMA:

14:30-16:00 Laboratorio di teatro musicale “Le Favole di Leonardo da Vinci” (bambini dai 6-12 anni)

18:00-19:30 “Leonardo 4 bambini” Concerto benefico:

Presentazione delle opere dei vincitori del concorso “Leonardo 4 Children”.

Le favole di Leonardo lette e accompagnate da musica classica, e interpretate dai bambini che partecipano al laboratorio



ACQUISTA IL BIGLIETTO: https://carano4children.org/it/milano/