Il concerto benefico per croce rossa italiana – Comitato di Milano apre il tour internazionale della Lucerne festival orchestra

Sarà Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala, a dirigere il Concerto benefico in favore del Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre alle ore 20.00 presso il Teatro alla Scala di Milano. Giunto alla sua 23° edizione, l’evento solidale porta sul palco del Piermarini la Lucerne Festival Orchestra, di cui Chailly è direttore musicale dal 2016, ad un anno dal suo ultimo concerto alla Scala. La serata prevede inoltre la partecipazione del giovane pianista Alexander Malofeev. In programma due brani del compositore russo Sergej Rachmaninov, il Concerto n. 3 in re min. op. 30 per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 3 in la min. op. 44. La serata milanese sarà la prima tappa, unica in Europa, di un tour internazionale della Lucerne Festival Orchestra con il M° Chailly, a cui seguiranno Shanghai, Pechino e Shenzhen. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno delle attività di Croce Rossa sul territorio di Milano in aiuto delle persone più fragili ed emarginate. In particolare, i fondi raccolti verranno destinati a tre progetti di carattere sanitario e sociale: l’Unità di Strada, che offre supporto alle persone senza dimora, con assistenza medica, psicologica ed educativa; Il Sorriso, un’opportunità per chi non può accedere alle cure odontoiatriche e, senza queste, uscire dall’emarginazione; la Filiera della solidarietà, ovvero la distribuzione di beni alimentari a cui si affianca l’offerta di un percorso per uscire dall’indigenza. I biglietti sono disponibili con prenotazione chiamando il numero 02 3883210 (lun-ven ore 10-13, 14-17) o presso i circuiti di prevendita esterna www.geticket.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it. Il prezzo del biglietto varia da 20 a 200 euro (prevendita esclusa). Per ulteriori informazioni scrivere a concertoscala@crimilano.it.