Concerto di Blackberry Smoke: il 18 ottobre all'Alcatraz

Blackberry Smoke suonerà in concerto giovedì 18 ottobre all'Alcatraz, in occasione del tour di supporto al nuovo album Find A Light, in uscita il prossimo 6 aprile.

Find A Light, sesto album in studio, autoprodotto, di Blackberry Smoke, presenta tredici tracce inedite composte dal cantante e chitarrista Charlie Starr. Al disco oltre a Starr e agli altri componenti del gruppo - Richard Turner (basso, voce), Brit Turner (batteria), Paul Jackson (chitarra, voce) eBrandon Still (tastiere) - hanno lavorato anche ospiti speciali come Robert Randolph, Amanda Shires e The Wood Brothers. I biglietti per il concerto del 18 ottobre sono in vendita su Vivaticket.