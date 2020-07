La musica elettronica di Boosta dei Subsonica al Castello Sforzesco: orari e biglietti

L'elettronica risuona tra le mura del Castello Sforzesco: venerdì 17 Luglio, all'interno di Estate Sforzesca, arriva il concerto inedito del pianista e co-fondatore dei Subsonica Boosta, tra strumenti rari recuperati in giro per il mondo, synth e pianoforte.

Incredibili strumenti si nascondono in giro per il mondo, dove collezionisti danno la caccia ad un tesoro di macchine stupefacenti e giocattoli sonori. Uno dei più grandi collezionisti di questi strumenti rari è proprio Davide "Boosta" Dileo: musicista, dj, compositore e scrittore, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, nonché pilota di aeroplani e presentatore radiofonico.

In occasione del grande ritorno di Le Cannibale dopo 5 lunghi mesi d'attesa, venerdì 17 Luglio, nella cornice speciale del Castello Sforzesco, simbolo di Milano nel mondo, si terrà un concerto unico pensato e creato con Boosta stesso, un evento destinato a non essere mai replicato, "un'autobiografia", come scrivono gli organizzatori "composta nota dopo nota che vede una delle figure più influenti della scena italiana dell'ultimo ventennio celebrare la rinascita musicale di Milano. Un'occasione speciale in cui Boosta passeggerà tra strumenti grandi e piccoli, tra suoni, canzoni e ispirazioni della sua memoria e della musica che ama".

Un concerto di pianoforte e strumenti rari in cui il dj racconterà alla città le pagine più significative dell'elettronica, pagando tributo a quei brani che maggiormente hanno influenzato la sua vita.

E' possibile acquistare i biglietti del concerto del 17 luglio on-line.