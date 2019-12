Capodanno a Milano, concertone gratuito in piazza Duomo: ecco gli artisti sul palco

Per accogliere l’arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre piazza Duomo sarà teatro del concerto spettacolo offerto dal Comune di Milano. Quest'anno l'evento è stato ribatezzato “Milano Capodanno For Future” perché si tratterà del primo Capodanno d'Italia dedicato al tema dell'ecosostenibilità, tanto nei messaggi quanto nell’organizzazione.

La festa inizia presto, già dalle 20:00 con musica scelta dal pubblico in piazza, per poi passare agli artisti protagonisti. Sul palco per prima M¥SS KETA, che partendo da Milano sta facendo parlare di sé in tutta Italia. Poi tocca ai Coma Cose, formazione milanese che sta raccogliendo grandi consensi e che arriva da una serie di sold out estivi. Infine spazio a Lo Stato Sociale, la band bolognese che dopo un anno di pausa dai live torna con una performance unica creata appositamente per l’evento.

Non solo musica, però. Perché un grande occhio sarà dedicato all'ambiente. "Che 2020 vogliono quelli che oggi nel mondo hanno vent’anni? Questa sarà la domanda che riecheggerà sulla piazza e nell’etere per tutta la sera - ha annunciato palazzo Marino -. Attraverso i contributi video di ragazzi e ragazze che in tutte le parti del mondo sono impegnati in prima linea nelle battaglie per la salvaguardia del nostro pianeta e che scorreranno sui maxi schermi, costruiremo un grande mosaico dei desideri per l’anno che verrà. A loro testimonianza sarà presente sul grande palco di piazza Duomo l’attivista per il clima Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell’Onu e all’Assemblea generale".