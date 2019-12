Concerto di Capodanno in Duomo: tra gli ospiti anche Lo Stato Sociale

Martedì 31 dicembre piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo promosso dal Comune di Milano: “Milano Capodanno For Future”, il primo Capodanno ecosostenibile d’Italia. "Una sfida per pensare in maniera diversa e innovativa" scrivono gli organizzatori "tutti gli elementi della manifestazione, partendo da contenuti, partnership, pratiche, aspetti produttivi, e valorizzando la partecipazione attiva del pubblico".

Un grande evento dedicato alla sostenibilità su cui il Comune di Milano ha deciso di investire come tema strategico del futuro.

Lo Stato Sociale tra gli ospiti

Radio ufficiale dell’evento Rai Radio2, che fa di questo Capodanno, organizzato da Artificio 23, vincitore del bando pubblicato dal Comune di Milano per la realizzazione dell'iniziativa, anche il suo Capodanno, grazie inoltre alla conduzione di Filippo Solibello, che presenterà una serata in grado di veicolare un messaggio fondamentale in un contesto di festa e divertimento, fatto di ospiti musicali, tra cui la band "Lo Stato Sociale". I nomi di tutti gli ospiti verranno svelati nel corso delle prossime settimane, in quella che già si preannuncia una serata di festa per iniziare al meglio il 2020.