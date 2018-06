Chick Corea Trio in concerto: il 16 luglio a Villa Arconati

Chick Corea Trio suonerà dal vivo per il pubblico di Villa Arconati lunedì 16 luglio, in occasione del festival musicale che "la piccola Versailles milanese" ospiterà quest'estate.

Il musicista e compositore americano Armando Anthony "Chick" Corea, pianista leader della formazione, è noto per i suoi pezzi diventati standard del jazz come Spain, 500 Miles High, La Fiesta e Windows. Attivo dal '62, Chick Corea ha fatto parte della band di Miles Davis contribuendo alla nascita del genere jazz "fusion". Insieme a Herbie Hancock, McCoy Tyner, and Keith Jarrett, l'artista è considerato uno dei più importanti pianisti jazz dell'epoca post Coltrane.