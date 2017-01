Concerto chitarra classica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Festival Corde d'Autunno, organizzato dal Centro Asteria e ormai giunto alla VII edizione, ha creato un progetto profondamente innovativo e inedito nel panorama musicale italiano legato alla chitarra: Young European Guitar Stars, la cui direzione artistica è stata affidata al Maestro Marco Ramelli. Questo interessante progetto si fregia, nella sua eclettica proposta, di numerosi concerti tenuti da grandi virtuosi della sei corde e di altri strumenti a pizzico quali Rolf Lislevand, Fabio Zanon, Andrea Dieci, Petrit Ceku. Il grande evento a chiusura del Festival si terrà domenica 22 gennaio alle ore 17.30 con un imperdibile concerto in collaborazione con l'ISTITUTO CECO DI CULTURA e il ROYAL CONSERVATOIRE OF SCOTLAND. I protagonisti saranno l'ENSEMBLE CORDE D'AUTUNNO con il chitarrista scozzese ALLAN NEAVE, e la star internazionale PAVEL STEIDL, nato in Repubblica Ceca e ormai da decenni considerato uno dei massimi virtuosi di questo affascinante strumento. L'Ensemble è un punto di eccellenza del Festival Corde d'Autunno e vanta tra i suoi membri alcuni affermati solisti diretti da Paolo De Lorenzi. In questa occasione la loro performance sarà impreziosita dalla sensibilità e ricchezza timbrica di Allan Neave, docente del Royal Conservatoire of Scotland. Il concerto vuole essere punto d'incontro di diversi stili e periodi dove musiche italiane, del Regno Unito e della Repubblica Ceca si fonderanno, creando un programma ricco e spettacolare, che è in grado di affascinare ogni tipo di pubblico, e non solamente gli appassionati. Questo concerto, come è avvenuto in tutto il corso del Festival, porterà sul palco artisti di altissima caratura che interagiscono tra loro per poter mostrare come la musica, in particolar modo quando essa è condivisa con altre persone, può realmente essere uno strumento elettivo ed efficace veicolo di conoscenza e relazione tra persone e mondi solo in apparenza lontani. Il Festival Corde d'Autunno, attraverso YEGS, organizza inoltre attività legate alla diffusione della musica per chitarra e da camera. I punti focali della proposta didattica, rivolta soprattutto ai giovani studenti di chitarra classica, sono l'esperienza musicale e concertistica come veicolo di integrazione e strumento di conoscenza di altre culture, sia in ambito europeo che internazionale. La stagione concertistica, apertasi alla fine di ottobre, ha finora registrato un grande successo, soprattutto nella presenza di moltissimi giovani tra il pubblico che ha riempito la sala ad ogni evento. Link: http://www.yegsproject.com/festival

