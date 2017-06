Il 7 luglio concerto di Fabio Concato al Castello Sforzesco

Venerdì 7 luglio Fabio Concato si esibirà nel Cortile delle Armi di Castello Sforzesco insieme a Paolo Di Sabatino Trio nell'ambito di Estate Sforzesca.

La formazione ripercorrerà i successi di Concato dal 1977 a oggi, in uno spettacolo sospeso tra la tradizione della canzone d'autore italiana e il jazz.

In scaletta, a fianco dei brani più conosciuti come Fiore di Maggio, Rosalina e Domenica bestiale, pezzi meno noti che raccontano temi ambientali, sociali e civili. Ad interpretare questo repertorio in chiave jazzistica Paolo Di Sabatino, Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino.