"Cordoba e i suoi cortili": concerto-evento a Milano sabato 7 ottobre 2017

Dopo il grande successo di pubblico all’inaugurazione del 14 settembre 2017, presso l’Instituto Cervantes di Milano, della mostra “Moda e Gioielli di Córdoba” (www.milan.cervantes.es), in programma fino al 25 ottobre 2017, la manifestazione “Oltre il Guadalquivir” - 1ª Edizione Milano - FIP Guadalquivir “Córdoba e i suoi Cortili” (www.guadalquivirpianistico. org) prosegue e si conclude con il concerto - evento "Córdoba e i suoi cortili" in programma all’Auditorium di Milano di Largo Mahler il 7 ottobre 2017 alle 20.30, in occasione della Festa Nazionale di Spagna.

“Oltre il Guadalquivir” rappresenta l’approdo in Italia del “Festival Internacional de Piano Guadalquivir (FIP Guadalquivir) – Le mille e una Córdobas” (Cordova e Villa del Rio) che si tiene dal 22 settembre al 1° ottobre. Fondatrice e direttrice del festival a Cordova e della sua edizione a Milano María Dolores Gaitán Sánchez, pianista di fama internazionale, riconosciuta dalle istituzioni spagnole come una delle più importanti artiste iberiche in Italia (nella foto).

Raccontare la città di Cordova

L’obiettivo della manifestazione milanese è quello di raccontare la città di Cordova attraverso i suoi tratti più caratteristici: l’architettura, i gioielli, la moda e l’enogastronomia tipicamente cordovesi. Guida di questo percorso sensoriale e conoscitivo la cultura musicale classica spagnola, capace di coinvolgere e creare occasioni di incontro tra realtà artistiche di altissimo livello. Seguendo il leitmotiv “Córdoba e i suoi Cortili” la città andalusa si presenta come elemento innovatore capace di valorizzare Milano secondo la filosofia cordovesa attraverso due eventi unici di forte impatto.

Musica, poesia e i cortili di Cordova

Il concerto - evento "Córdoba e i suoi cortili", serata di musica, tradizioni, arte, design e cultura cordovese, presenterà le intense ed ancestrali sonorità spagnole attraverso i grandi artisti della città di Cordova e i “Solisti dell`Orchestra FIP Guadalquivir di Cordova”, una realtà che è nata otto anni fa all`interno del festival grazie all`importante convivenza tra musicisti di altissimo livello invitati alla manifestazione. Le loro performance - con un accento più marcatamente folcloristico attraverso la sinergia della chitarra, del canto, del ballo e della percussione corporale - raccontano la storia della musica classica spagnola colta ispirandosi alle sonorità e alle danze della tradizione più popolare.

A collegare un brano musicale all’altro una voce recitante che interpreta poesie di autori spagnoli contemporanei e storici. Un programma del tutto innovativo che, con differenti formazioni musicali, spazia in numerosi generi della musica spagnola, sullo sfondo di una scenografia d`impatto che ricrea visivamente l`essenza architettonica e cromatica dei cortili di Cordova - riconosciuti Patrimonio dell’Unesco nel 2012 - trasportando idealmente il pubblico nella città del califfato. Autore delle scenografie è Enrique Martínez, commissario anche della mostra “Moda e Gioielli di Córdoba”, di cui sarà possibile vedere nel foyer dell’auditorium, nella sola serata del 7 ottobre, una selezione dei vestiti e gioielli esposti all’Instituto Cervantes, tra cui gli abiti di Elio Berhanyer, designer di fama internazionale che, assieme al maestro Balenciaga, è considerato lo stilista di maggior rilievo della moda spagnola.

Informazioni sul concerto - evento

Sede: Auditorium di Milano, Largo Gustav Mahler

Info: www.laverdi.org, www.milan.cervantes.es, www.guadalquivirpianistico.org

Data e orario: Sabato 7 ottobre - ore 20.30

Prezzo: Posto unico € 24,00 / ridotto 1º € 20,00 / ridotto 2º € 15,00

Biglietteria: da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle 19:00 (orario continuato). Online su www.laverdi.org e www.vivaticket.it