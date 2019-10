Concerto benefico per Croce Rossa Italiana con Riccardo Chailly

Domenica 6 ottobre presso il Teatro alla Scala di Milano si terrà il concerto benefico della Croce Rossa Italiana.

Sarà Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala, a dirigere il concerto benefico, giunto alla sua 23° edizione. L’evento solidale porta sul palco del Piermarini la Lucerne Festival Orchestra, di cui Chailly è direttore musicale dal 2016, ad un anno dal suo ultimo concerto alla Scala. La serata prevede inoltre la partecipazione del giovane pianista Alexander Malofeev.

I brani in programma

In programma due brani del compositore russo Sergej Rachmaninov, il Concerto n. 3 in re min. op. 30 per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 3 in la min. op. 44. La serata milanese sarà la prima tappa, unica in Europa, di un tour internazionale della Lucerne Festival Orchestra con il M° Chailly, a cui seguiranno Shanghai, Pechino e Shenzhen. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno delle attività di Croce Rossa sul territorio di Milano in aiuto delle persone più fragili ed emarginate. In particolare, i fondi raccolti verranno destinati a tre progetti di carattere sanitario e sociale: l’Unità di Strada, che offre supporto alle persone senza dimora, con assistenza medica, psicologica ed educativa; Il Sorriso, un’opportunità per chi non può accedere alle cure odontoiatriche e, senza queste, uscire dall’emarginazione; la Filiera della solidarietà, ovvero la distribuzione di beni alimentari a cui si affianca l’offerta di un percorso per uscire dall’indigenza.

Biglietti

I biglietti sono disponibili con prenotazione chiamando il numero 02.3883210 (lun-ven ore 10-13, 14-17) o presso i circuiti di prevendita esterna come www.ticketone.it e www.vivaticket.it. Il prezzo del biglietto varia da 20 a 200 euro (prevendita esclusa). Per ulteriori informazioni scrivere a concertoscala@crimilano.it.