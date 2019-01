"Cantata anarchica" e ballata in piazza: una sera e una notte in onore di De Andrè a Milano

Una sera tutta in suo onore. Qualche ora, con la sua musica, per ricordarlo ancora.

Milano riabbraccia, di nuovo, il ricordo di Fabrizio De Andrè con la classica "cantata anarchica". Quest'anno l'appuntamento è per l'11 gennaio, ore 20, in piazza Duomo per - spiegano gli organizzati - rendere onore a Faber "a venti anni dal giorno della sua scomparsa, cantando e suonando le sue poesie".

Il concerto - totalmente "anarchico" - andrà avanti fino a tarda notte sul sagrato della Cattedrale con chitarre, fisarmoniche, flauti, violini, cajon, djembè, mandolini, bouzouki, kazoo ed è aperto a chiunque voglia partecipare.

A pochi metri dalla "cantata" - alla quale lo scorso anno hanno partecipato in numerosissimi - si terrà un altro evento per ricordare Faber. In piazza San Fedele, infatti, ci sarà la "ballata per De Andrè", organizzata dalla "Mazurka Klandestina".

Durante la serata, chiariscono dal gruppo, saranno suonati i brani del cantante genovese per permettere a tutti di ballare sulle sue note.