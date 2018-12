Concerto dei Kiss: il 2 luglio all'Ippodromo SNAI

Martedì 2 Luglio i Kiss tornano a Milano, all’Ippodromo SNAI di San Siro, in un’unica data italiana.

Dopo una straordinaria carriera lunga 45 anni che ha inaugurato l’era delle leggende del rock’n’roll, i Kiss hanno annunciato che nel 2019 intraprenderanno il loro ultimo tour, non a caso chiamato “End of the road”. Il primo annuncio è stato fatto un mese fa durante America’s Got Talent e ha mandato internet in tilt con fan speranzosi di avere la band nella loro città per godersi un ultimo, grande show.

