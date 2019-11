Concerto del tenore Antonello Tintinaglia in una serata imperdibile

Concerto esclusivo il 24 novembre alle ore 21:00 a Milano, ambientato al ristorante Church 81, in via della Chiesa Rossa n81.





Per info e prenotazioni:

- 3476422463/ 3339058721/ 0228093085.





Le più belle canzoni di sempre cantate dal tenore Antonello Tintinaglia, celebre in Asia, dove è reduce da svariate tournée,

ci proporrà un programma di canzoni evergreen, sia americane che italiane (arrangiante esclusivamente per l’occasione).



Accompagnato da un prestigioso trio d’archi direttamente dal Teatro Carlo Felice di Genova:

Giulio Glavina- violoncello, Giuseppe Francese- viola ed Elio Veniali- contrabbasso,

con la partecipazione straordinaria del famoso chitarrista di fama mondiale: Armando Corsi.



Vi aspettiamo in numerosi... è gradita la prenotazione!