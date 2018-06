Concerto dell'orchestra giovanile Pepita al Castello Sforzesco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 15 giugno 2018, alle ore 21.00, l’Orchestra Giovanile PEPITA sarà protagonista di un concerto presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, con ingresso gratuito. Questo importante appuntamento è inserito nel calendario eventi della sesta edizione dell’Estate Sforzesca. Per l’occasione, i 45 ragazzi, dagli 8 ai 19 anni che compongono l’Orchestra Giovanile PEPITA si esibiranno in alcuni dei brani più importanti del loro repertorio. Un serata che si preannuncia indimenticabile grazie alla presenza del Trio Cavalazzi, violini e violoncello, che accompagneranno l’Orchestra Giovanile PEPITA in uno spettacolo di musica classica adatto a grandi e piccini. Children in Crisis Italy crede fortemente che educazione e cultura possano però essere veicolate anche attraverso la musica, strumento in grado di combattere e prevenire fenomeni legati al disagio giovanile. Per questo dal 2008 sostiene l’Orchestra Giovanile PEPITA , un progetto fondato sulla capacità di inclusione sociale della musica e sull’universalità del suo linguaggio per offrire ai ragazzi del territorio milanese, che non ne avrebbero la possibilità, l’opportunità di ricevere una formazione musicale e di fare musica d’assieme. La musica infatti è uno strumento di rinnovamento sociale e un elemento fondante dell’educazione e della cultura dell’individuo, in grado di combattere il disagio giovanile e al dispersione scolastica, anche attraverso la creazione di aggregazioni anche interculturali. L’Orchestra è Nucleo membro dell’Associazione SONG Onlus, rete del Sistema Orchestre e Cori giovanili e infantili in Lombardia. Il progetto è collegato a “El Sistema” fondato oltre quarant’anni fa in Venezuela dal M° Antonio Abreu e avviato in Italia dal M° Claudio Abbado nel 2010.