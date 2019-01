Concerto di Capodanno 2019 quasi come essere a Vienna

Ancora una volta la realizzazione di un’idea pazza nata nel 2010 di riproporre in piccolo in un lembo appartato della periferia milanese l’ affascinante avvenimento viennese che ormai anno dopo anno sta diventando un prestigioso appuntamento che meriterebbe uno spazio molto più ampio nella conoscenza cittadina.

Un’idea che avrà quest’anno il suo decimo appuntamento grazie ad Angelo Mantovani, presidente dell’Associazione Musicale “Il Clavicembalo Verde”, organizzatore musicale dell’evento, e alla grandissima disponibilità del Maestro Lorenzo Passerini, fondatore e direttore dell’orchestra A. Vivaldi ai quali quest’anno si aggiunge il contributo del Municipio 7 del Comune di Milano presieduto da Marco Tellini per l’interessamento della vice presidente Ernestina Ghilardi.

Il programma di quest’anno prevede una divisione in due parti; nella prima si ascolterà una selezione di brani famosissimi di Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti con la partecipazione del baritono Allan Rizzetti e del quintetto Spirabilia di Civate, e nella seconda una selezione di valzer e polke della tradizione viennese di Johann Strauss e Johann Strauss jr.

Il programma di sala e tutte le notizie relative a questo evento sono reperibili su Figino.net, il portale di Figino-Milano



Il Concerto a entrata libera è abbinato a una ricerca di fondi destinata a rimborsare una parte degli elevati costi relativi al nuovo impianto della Chiesa Parrocchiale per la riduzione dei danni dovuti all’umidità.

Consigliata anche se non obbligatoria la prenotazione. (sala da 148 posti)

Informazioni al 335 601 259 8 (Bruno) oppure 02381002062 (Bruna - escluso lunedì)