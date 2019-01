Concerto di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019

Venerdì 25 Gennaio 2019 - ore 20,30

Università degli Studi di Milano - Aula Magna - via Festa del Perdono, 7 - Milano

Concerto della Corale Polifonica Nazariana

In programma la Messa Solenne in onore di Santa Cecilia di Charles Gounod

soprano - Amélie Hois

tenore Oreste Cosimo

baritono Davide Pelissero

al pianoforte Luigi Palombi

orchestra da camera Vittorio Bachelet

direttore Lucio Nardi

INGRESSO CON INVITO

Gli inviti si ritirano presso l’ordine degli avvocati di Milano dal 7 Gennaio 2019 – ore 9 - 13