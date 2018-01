Tutto esaurito per il live di Liam Gallagher: il 26 febbraio al Fabrique

Il live di Liam Gallagher, atteso il 26 febbraio al Fabrique, risulta attualmente sould out.

Il cantante inglese, leader degli Oasis, si esibirà in Italia con due diversi spettacoli: oltre a quello del Fabrique, infatti, il 27 febbraio sarà al Gran Teatro Geox di Padova.

Lo scorso ottobre è uscito As You Were, disco di debutto di Gallagher come solista, che è riuscito a scalare le classifiche europee, classificandosi al quarto posto come album più venduto in Italia e alla prima posizione per numero di vendite in Gran Bretagna. As You Were, anticipato dai singoli Wall Of Glass, Chinatown, For What It’s Worth​ e Greedy Soul, include prestigiose collaborazioni con artisti quali Adele, Sia, P!nk, Foo Fighters, Radiohead, Lana Del Rey e The Killers.