Concerto di Natale dei new millennium gospel singers

Saranno le note allegre e coinvolgenti della musica gospel dei New Millennium Gospel Singers a caratterizzare quest’anno il consueto concerto di Natale a sostegno di Opera San Francesco per i Poveri Onlus, realizzato in collaborazione con Serate Musicali e con il sostegno di TXT e-solutions. Dagli Stati Uniti all’Italia il gruppo si esibirà martedì 18 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso la Chiesa dei Frati Cappuccini di viale Piave 2 a Milano. L’ingresso è gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti: 02 465467467 da lunedì a venerdì – ore 10/13 e 14/17. I New Millennium Gospel Singers sono nati nel 2000 su iniziativa del Reverendo Keith Moncrief per festeggiare il nuovo Millennio. Il gruppo raccoglie molti fra i migliori talenti della musica gospel internazionale e ha al suo attivo centinaia di concerti in tutta Europa. In Italia si esibisce regolarmente da quasi 20 anni. Leader del gruppo è la moglie del Reverendo, Deborah Moncrief, che incanta il pubblico con il timbro caldo e potente della sua voce e la sua personalità molto carismatica e comunicativa. Saranno 5 i musicisti gospel che saliranno sul palco ricreando l’atmosfera natalizia grazie anche a brani classici come “Oh Happy Day” e “Silent Night”. La performance all’insegna della tradizione musicale nera americana sarà anche, per OSF, un’occasione per incontrare i propri sostenitori, volontari e amici. Mediamente ogni anno Opera San Francesco accoglie oltre 26 mila persone offrendo loro ogni giorno più di 2.400 pasti nelle sue Mense di Corso Concordia e Piazzale Velasquez a Milano, erogando 242 docce, barbe e pediluvi al Servizio Docce, e consentendo 148 visite mediche al Poliambulatorio. Concerto di Natale New Millennium Gospel Singers Martedì 18 dicembre 2018, ore 20.30 Chiesa dei Frati Minori Cappuccini di Milano, viale Piave 2 Ingresso libero con prenotazione fino a esaurimento posti Per info e prenotazioni: Aragorn 02 465 467 467 da lunedì a venerdì - ore 10/13 e 14/17 Opera San Francesco per i Poveri Onlus - Fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di Viale Piave a Milano, offre ai poveri assistenza gratuita e accoglienza. Oltre a soddisfare bisogni primari e reali di persone in grave difficoltà dà loro ascolto e protezione. Il fine di OSF è anche quello di promuovere ogni giorno di più, la dignità dell'uomo. Da ciò derivano alcune caratteristiche che accomunano la Mensa, le Docce, il Poliambulatorio e tutti gli altri Servizi: sono continuativi, sono completamente gratuiti, sono inseriti in un'ottica di miglioramento continuo, funzionano con professionalità, sono garantiti da operatori e volontari che lavorano con passione e amore, rappresentano un punto di riferimento per tutti, senza distinzioni. New Millennium Gospel Singers - Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. Il gruppo ha al suo attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia i New Millennium si esibiscono regolarmente da quasi un ventennio, con formazioni che variano dai 5 ai 15 elementi. Leader del gruppo è la straordinaria Deborah Moncrief. Deborah proviene dalla città di Pittsburgh, in Pennsylvania, dove è cresciuta all’interno di una famiglia di musicisti e dove tuttora è membro attivo della sua comunità gospel. Lavora anche a fianco di suo marito, il Reverendo Keith Moncrief, come pastore del Kingdom Light Ministries International a Pittsburgh.