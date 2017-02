Concerto di Vi Kappa 3 al teatro linguaggicreativi | 26 febbraio

Concerto "Di Vi KAPPA 3″ - Musica e canzoni, tra psichedelia, jazz , improvvisAZIONE, avanguardia, e qualche volta retroguardia. Domenica 26 febbraio, ore 18,30 Teatro Linguaggicreativi, via Villoresi 26, Milano (MM2 Romolo) con Kathya West / voce Valerio Scrignoli / chitarre, fx Danilo Gallo / basso, chitarra acustica, glockenspiel, swarangini Durante il concerto i Di Vi KAPPA 3 sarà presentato il nuovo album "Vicious" / DVK Records 2016. Il gruppo Di Vi KAPPA 3 nasce da una suonata e qualche schiaffo alla chitarra tra amici. L'anima recondita, quella blues, quella sofferta, dei tre componenti del gruppo, le sensazioni e le sfumature di occhiate e sorrisi vengono subito in luce e la domanda sorge spontanea: facciamo un gruppo? Kathya, Valerio e Danilo vanno così a scavare nei propri bagagli di crescita musicale, e il confronto diventa subito incontro: Lou Reed, The Doors, Rolling Stones, David Bowie, Talking Heads, Nirvana, Antony & The Johnson, artisti giganti della storia del rock il cui seme nasce da un denominatore comune: il blues, non come genere musicale, ma come stato d'animo e viatico essenziale e fondamentale per esprimere la propria anima, bianca in poesia e nera nel cuore. Kathya West _ cantante, scrittrice, pittrice, agitatrice, appassionata di fotografia, artista a 361 gradi, poliedrica; già attiva negli anni '90 con vari concerti jazz nel milanese, contemporaneamente vive il mondo del pop ed incide un LP "Color Blind" prodotto dalla Dig It che vende numerose copie all'estero. Dopo una lunga interruzione prosegue oggi intensamente l'attività artistica con diversi concerti in Italia ed Europa, discograficamente incide "Vicious" di DiViKappa3, "Never Too Soon To Be Late" di Skan The Skin, fa parte del gruppo The Rape di cui è autrice dei testi delle canzoni e co-autrice della musica, è ospite in alcuni brani del del disco "Thinking Beats Where Mind Dies" del quartetto Dark Dry Tears di Danilo Gallo con Francesco Bearzatti, Francesco Bigoni e Jim Black; come scrittrice è autrice della raccolta autobiografica "La' dentro nel buio"; alcune delle stesse poesie sono inserite nella raccolta "Riflessi" di Elio Pecora; i suoi quadri espongono regolarmente in diverse gallerie. Valerio Scrignoli _ considerato uno dei più versatili chitarristi italiani grazie alla sua profonda conoscenza del jazz e del rock, vanta numerose collaborazioni tra cui si ricordano quelle con Giovanni Falzone Mosche Elettriche e la Contemporary Orchestra, il trio DiViKappa3, Skan The Skin. Collabora con l'associazione culturale Musicamorfosi ed ha calcato numerosi festival italiani ed europei. Danilo Gallo _ sommo produttore di gravità ritmiche, per far ciò usa il contrabbasso, il basso elettrico, la balalaika bassa, il liuto basso, le chitarre baritone. Nato a Foggia, profondo sud, nel vicino 1972, è tra i musicisti più richiesti del panorama sperimentale, avanguardistico e senza remore stilistiche, internazionale. Ha suonato in tutti i continenti, tranne quello dei canguri. Ha all'attivo circa 120 incisioni discografiche. Le collaborazioni? Le referenze? Tutti i musicisti che ha incontrato nella sua vita… ma se vi piace Uri Caine, Marc Ribot, Gary Lucas, Mike Patton, Jim Black, tra i mille. E' vincitore di diversi prestigiosi awards nel mondo del jazz, tra cui il referendum indetto da Musica Jazz "Top Jazz 2010" come miglior bassista. QUANDO: domenica 26 febbraio 2017. ORARIO: 18.30 - a fine concerto verranno offerti tarallucci e vino DOVE: Teatro Linguaggicreativi - Via Eugenio Villoresi, 26, Milano (M2 Romolo). PRENOTAZIONI: Tel. 0239543699 - 333.6213155, mail: info@linguaggicreativi.it. PRENOTAZIONE GRADITISSIMA! BIGLIETTI: - Intero 14€ - Ridotto allievi e convenzionati 10€ TESSERA: Per partecipare alle serate di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio avere la tessera associativa GRATUITA. Richiedila sul sito cliccando qui o inviando una email a info@linguaggicreativi.it. Altre info a questo link: http://www.linguaggicreativi.it/appuntamenti/intimarte-concerto-di-vi-kappa-3/