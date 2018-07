Lunedi 9 luglio 2018 alle ore 21:00

presso Basilica di San Celso (Corso Italia 41, Milano)

entrata libera



Concerto di Violino solo (Neyza Copa)

del gruppo "Musicisti Russi"

(direzione artistica a cura di Natalia Tyurkina)



in programma le musiche di:

Biber, Martini, Virgiliano, Tartini e Bach.



facebook.com/MusicistiRussi/

www.musicistirussi.it



Violinista boliviana inizia il suo percorso di studi presso il Conservatorio Nazionale di La Paz, continua in Cile, Francia, Spagna, Stati Uniti e Italia.

A 15 anni vince il primo premio al I concorso violinistico “Abril en Tarija” tenuto nel suo paese. Nel 2002 vince il concorso “Ampliacion de estudios para jovenes latinoamericanos” della AECI-Jeunesses Musicales che le consente di ottenere il Diploma di Violino presso il Conservatorio Superiore di Aragona.

La sua attività concertistica include concerti presso l’Auditorium Nazionale di Madrid, il Konzerthaus di Vienna, Berliner Philarmonie, il Muziekgebouw di Amsterdam, Città Proibita (Cina), Teatro Colon, Teatro Carreno, Palacio de Bellas Artes de Mexico, e altri. Neyza è stata la prima violinista boliviana a suonare in importanti orchestre internazionali, come la Interlochen World Orchestra, la Joven Orquestra de la Comunidad de Madrid, ; la JONDE Joven Orquestra Nacional de Espana, , la Youth Orchestra of the Americas e la World Orchestra of Jeunesses Musicales.