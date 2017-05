Il 3 giugno concerto con musiche di Beethoven in Duomo, gratis

Sabato 3 giugno il Duomo di Milano ospiterà il concerto gratuito del coro e dell'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, che eseguirà musiche di Ludwig Van Beethoven.

In scaletta la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125, che verrà suonata sotto la direzione del maestro Zubin Mehta.

L'iniziativa -patrocinata dal Parlamento Europeo, Arcidiocesi di Milano, Camera dei Deputati, Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Lombardia, Regione Campania, Comune di Milano e Comune di Napoli- vede Milano e Napoli, due città culturalmente di riferimento in Italia, fianco a fianco per omaggiare la cultura europea dell'accoglienza.

Come dichiarato dal direttore Zubin Mehta: "la Nona Sinfonia è una delle creazioni più alte e irraggiungibili di Beethoven. Vi troviamo la sintesi di tutte le esperienze musicali e spirituali, ricercate ed espresse nelle precedenti sinfonie e nelle sonate, in un cammino sinfonico e cameristico parallelo".